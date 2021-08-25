ما هي خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت مصر في فبراير/ شباط الماضي، موقعا إلكترونيا، لقيادة جهود الدولة في تحصين مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد.



ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، خلال دقيقتين.

وتحتاج خطوات التسجيل فقط إلى إنترنت، ورقم تليفون محمول، وأن يتم ملء البيانات الشخصية بشكل صحيح، وفي النهاية الاحتفاظ برقم التسجيل للمتابعة.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة المصرية

الضغط على خيار "التسجيل لطلب اللقاح" المظلل باللون الأخضر

اختيار الفئة: (القطاع الطبي- أصحاب الأمراض المزمنة- فئات أخرى)

تسجيل البيانات الأساسية (الاسم- تاريخ الميلاد- الرقم القومي- المحافظة..)

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي في نموذج التسجيل

إدخال رقم الهاتف لتلقى رسالة برقم التأكيد الذي يجب إدخاله لاستكمال التسجيل

استلام رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل، ورقم التسجيل الذي يجب الاحتفاظ به

استلام رسالة على الهاتف المسجل للمطالبه بالتوجه إلى مركز التطعيم المحدد