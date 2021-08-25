شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار غزيرة وسيول وزخات برد على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران الرياض والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج.