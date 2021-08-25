شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير «طائرة مفخخة» أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها مـليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكدت قيادة التحالف استنكارها الشديد لاستمرار المحاولات العدائية لمـليشيات الحـوثي، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات العملياتية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية للمـليشيات الانقلابية.

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