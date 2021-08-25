شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 166 إصابة جديدة بكورونا بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 408600، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2409 حالات.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 112 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل 583 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 402420 حالة.