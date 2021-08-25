شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو علاج انسداد الأنف عند الرضع؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انسداد الأنف عند الرضع قد يتسبب في قلق الأم، وهذا لعدم قدرة الرضيع على التنفس بالشكل السليم، إليكم طرق علاج انسداد الأنف عند الرضع.



الطفل الرضيع قد يصاب بانسداد الأنف وينتج ذلك عن ضعف المناعة لديه، وهذا يؤثر عليه، ما يتسبب في صعوبة في التنفس، ولهذا يجب علاج انسداد الانف بشكل سريع.

وفيما يلي أسباب وعلاج انسداد الأنف عند الرضع.

أسباب انسداد الأنف عند الرضع:

- يحدث انسداد الأنف بسبب تراكم المخاط في الأنف والممرات الهوائية لمحاربة الفيروسات أو ملوثات الهواء التي تؤثر تنفس الرضيع.

- التهاب الجيوب الأنفية والتي تحدث بسبب ضعف مناعة الأطفال وإصابتهم بالعدوى الفيروسية.

- التعرض إلى تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة.

- وجود تضخم في اللوزتين أو اللحمية.

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أعراض انسداد الأنف عند الرضع

أعراض انسداد الأنف عند الرضع:

- الصعوبة في التنفس مع التنفس عن طريق الفم.

- وجود صوت الشخير أثناء نوم الرضيع.

- الكحة والعطس المتكرر.

- وجود إفرازات ملونة في الأنف.

- ارتفاع درجة حرارة الطفل.

علاج إنسداد الأنف عند الرضع

علاج انسداد الأنف عند الرضع:

يجب التوجه إلى الطبيب في حالة استمرار إنسداد الأنف والأعراض المرتبطة به حتى يتم وصف العلاج المناسب وفقا لحالة الرضيع، كما يوجد بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك اتباعها وفق ما ذكره موقع webmd وهي كالتالي:

بخار الماء:

يمكنك وضع جهاز التبخير بالماء في الغرفة التي تساعد على منع الهواء الجاف والذي يزيد الإصابة بالانسداد في الأنف.

شرب الماء:

من المهم تناول الرضيع لكمية كافية من الماء يوميا، حيث أن الماء يقوم بترطيب الجسم من الداخل مما يساعد على التقليل من المخاط، وهذا بدوره يساعد في علاج انسداد الأنف.

محلول الملح:

من الطرق التي لها فاعلية كبيرة في التخلص من انسداد الأنف هو استخدام محلول الملح أو الماء المالح، وهذا من خلال استخدام بخاخ ووضع به الماء المالح ويتم وضع قطرات منه في أنف الطفل، ومن بعدها يتم استخدام شفاط الأنف لسحب الماء المالح والمخاط.

شفاط الأنف:

من الممكن التخلص من انسداد الأنف لدى الرضع من خلال استخدام شفاط الأنف والذي يمكن شراؤه من الصيدليات، ويتم استخدامه من خلال شفط المخاط الموجود داخل فتحتي الأنف.

الأعشاب:

يمكنك استخدام الأعشاب لعلاج انسداد الأنف للرضع وهذا من خلال وضع قدر فيه ماء ساخن والأعشاب مثل البابونج أو النعناع ويوضع بالقرب من الطفل حتى يستنشق البخار الناتج عنه، ما يساعد على التخلص من المخاط، كما أنه يمنح الطفل الشعور بالراحة والاسترخاء.