شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستراليا تستعرض عجائبها الطبيعية في اكسبو2020 دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ستعرض الجناح الاسترالي في اكسبو 2020دبي عجائب استراليا الطبيعية وخبراتها المبتكرة وتاريخها الثقافي المتنوّع والذي يمتد إلى 60000 عام .



واوضح جوستين ماكغوان المفوض العام الأسترالي في إكسبو 2020 دبي ان الجناح الأسترالي يقدم لزوّار إكسبو 2020 دبي فرصاً مهمة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعليم، كما يحتفي بالمعالم الطبيعية والثقافية الفريدة من نوعها داخل أستراليا كما أن المعرض يمثل فرصة مهمة لأستراليا كي تلعب دوراً قيادياً في حدث يشار إليه باسم /أولمبياد الأعمال العالمي/.

وأشار ماكغوان إلى ان إكسبو 2020 دبي يعد فرصة لا تعوض لأستراليا لتعزيز علاقاتها التجارية والثقافية الحالية، واقتناص الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة، فالتعاون العالمي جزء لا يتجزأ من الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في العالم ، كما يوفر المعرض أيضاً بوابة للعبور نحو العالم بأسره وليس منطقة الشرق الأوسط فقط.

و لفت إلى ان الشركات الأسترالية حصلت بالفعل على ما يزيد عن 170 مليون دولار أسترالي من العقود المتعلقة بمعرض بإكسبو، كما تقدم لجنة التجارة والاستثمار الأسترالية بالتعاون مع الولايات والأقاليم الأسترالية والهيئات الصناعية والمؤسسات البحثية والدول الشريكة، برنامجاً تجارياً واستثمارياً كبيراً لخدمة القطاعات ذات الأولوية وقطاع التعليم والأغذية والأعمال التجارية الزراعية والمياه والرياضة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعدين والموارد والفضاء والتكنولوجيا الرقمية، وذلك من أجل دعم توفير فرص أعمال إضافية.

وقال ماكغوان: سنستعرض أفضل ما يميز أستراليا خلال هذا المعرض الذي يمتد لستة أشهر، حيث نسلّط الضوء على أهم نقاط قوة الاقتصاد والإمكانيات الاستثنائية التي تتمتع بها الدولة، وذلك من خلال عقد مجموعة من الفعاليات الواقعية والافتراضية.

وأضاف اننا نشعر بالفخر للمشاركة في إكسبو 2020 دبي حيث تمثل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم وأقدم الشركاء التجاريين والاستثماريين بالنسبة لأستراليا، إذ تقدر قيمة التبادل التجاري بين البلدين حوالي 9.8 مليار دولار أسترالي سنوياً، بينما يعيش حوالي 15.000 أسترالي في دولة الإمارات، وتدير 250 شركة أسترالية أعمالها هنا، ولذلك فنحن ننتظر بفارغ الصبر مشاركة أصدقائنا الإماراتيين هذا الحدث العالمي الهام.

وأوضح ان الجناح الأسترالي يقدم إلى جانب برنامجه التجاري تجربة رائعة لزواره، ومن المتوقع أن يكون واحداً من الأجنحة الجذابة للزائرين في إكسبو 2020 دبي، حيث يحتفي المفهوم الذي تم إنشاء الجناح على أساسه ويحمل عنوان /حلم السماء الزرقاء/ بروح أستراليا الابتكارية وتاريخها كواحدة من أقدم الحضارات المستمرة في العالم، ما يسلط الضوء على الفرص غير المحدودة لهذه الدولة.

و يقع الجناح الأسترالي في منطقة التنقل، وذلك في مقابل جناح التنقل الرئيسي لإكسبو 2020 دبي مباشرة، وسيكون الجناح البالغ ارتفاعه 21 متراً واحداً من أكبر الأجنحة في المعرض، كما سيوفر تجربة مثيرة وملهمة لزوّاره، حيث يغمر الفن الهادف أرجاء الجناح ما يساعد على نقل قصة الثقافة الأسترالية المفعمة بالحياة.

يلامس الفن الهادف جميع جوانب الجناح، ما يساعد على تقديم قصة الثقافة الأسترالية النابضة بالحياة والمستمرة منذ قديم الأزل، حيث يمر الزائرون على ثلاثة أقسام متميزة هي /نفق القصص الترحيبية، وتجربة حلم السماء الزرقاء التي تُعرض على غرار أسلوب القبة السماوية، ثم ساحة عرض الحكايات والتي تحمل اسم قصة أنيكا/، وذلك قبل الوصول إلى الفناء الأمامي الذي يمكن لجميع الزوار الالتقاء داخله لتناول الطعام والتأمل والاحتفال بالثقافة الأسترالية الحقيقية وحسن الضيافة.

واشار ماكغوان الى انه تم الأخذ بعين الاعتبار أثناء تصميم الجناح الأسترالي الحاجة إلى إيجاد مكان قادر على التعبير عن مفهوم حلم السماء الزرقاء، وفي نفس الوقت تجسيد الحفاوة وحسن الضيافة التي يتمتع بها المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات ، و سيكون الجناح مساحة تلتقي فيها العقول لتستمتع بتجربة ملهمة بعد التعرف على أفضل ما تقدّمه أستراليا..

يعتبر السقف من أهم العناصر في تصميم الجناح الأسترالي، فهو عبارة عن مظلة بيضاء مضيئة، تم استلهامها من السحب الركامية البيضاء الكبيرة التي تشكل الآفاق الزرقاء الكبيرة للسماء الأسترالية.

ويحظى الجناح الأسترالي بدعم قوي من حكومات الكومنولث إلى جانب جميع الولايات والأقاليم الأسترالية والمنظمات الرائدة للقطاعين العام والخاص، كما تعتبر حكومة فيكتوريا شريكاً بلاتينياً، إضافة إلى شركاء رئيسيين آخرين مثل حكومة نيو ساوث ويلز وكيونز وأستراليا الغربية ومجموعة /هرمال/ وهي مؤسسة متنوعة تضم العديد من المصالح التجارية والاستثمارات.

واختتم ماكغوان قائلاً: إن تقديم حدث بهذا الحجم يعد مشروعاً تعاونياً بكل المقاييس، ولذلك فنحن نفخر بانضمام جميع حكومات الولايات والأقاليم الأسترالية، فضلاً عن العديد من شركائنا من القطاعين العام والخاص إلى إكسبو 2020 دبي.