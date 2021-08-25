طرح أحدث "رامات" بالعالم فائقة القوة لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "بي إن واي" (PNY) عن طرح أحدث جيل من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 فائقة السرعة لعشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة تعتمد على معيار DDR5، والذي لا يزال جديدا للغاية، بحيث لا تتوافق معه أي لوحات رئيسية أو معالجات حاليا، ولكن سوف يتغير هذا الوضع مع نهاية العام الجاري، عندما يتم إطلاق معالجات إنتل Alder Lake مع دعم لمعيار DDR5.

وعند حصول المستخدم على هذه المعالجات الجديدة فإنه سيتمكن من تجهيز الحواسيب المكتبية بذاكرة الوصول العشوائي DDR5-RAM من شركة بي إن واي بسرعة تصل إلى 4800 ميجاهرتز وبسعة تبلغ 16 جيجابايت وبمعدل أداء فائق في الموديل الأساسي، ويعمل الجيل الحالي DDR4 واسع الانتشار بسرعة 3200 ميجاهرتز على الأقل.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يتم تشغيل النوع الجديد من ذاكرة الوصول العشوائي بجهد يبلغ 1.1 فولت، وهو ما يفيد في كفاءة استهلاك الطاقة.

وتخطط شركة بي إن واي لطرح وحدات ذاكرة وصول عشوائي DDR5 بمعدلات أداء أعلى ومشتت حراري أنيق وإضاءة RGB تحت علامتها التجارية XLR8 Gaming خلال الربع الأخير من العام الجاري.