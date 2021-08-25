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الأردن: إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات وعودة المدارس أول سبتمبر

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الوزير، في اتصال هاتفي، مع إذاعة "أمن أف أم"، ونقلتها وكالة "عمون"، أنه "بناء على خطة الحكومة ستلغى كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل وبسعة 100% باستثناء صالات الأفراح والتي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%".

© AFP 2021 / Khalil MAZRAAWI

وأشار الوزير إلى أن "الحركة الاقتصادية في يوليو/ تموز الماضي وأغسطس/ آب الحالي، عادت بشكل أفضل وهناك الكثير من المؤشرات تشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي".

ولفت دودين إلى أنه "في الأول من سبتمبر/ أيلول، سيعود 2 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة الوجاهية"، مشيرا إلى أن "أكثر من 80% من الكوادر التدريسة تلقوا المطعوم فيما تلقى المطعوم من الفئة العمرية 12-17 حوالي 80 ألف متلق".

وقال وزيـر الـدولـة لشـؤون الإعـلام والاتصـال، إنه خلال اليومين المقبلين، ستعلن الحكومة إجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة.

ودعا الوزير المواطنين إلى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس ، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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