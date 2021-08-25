مفاجأة حول ساعة أبل المرتقبة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف تسريب جديد عن مفاجأة حول ساعة أبل المرتقبةApple Watch Series 7، والمقرر إعلان تفاصيلها خلال مؤتمر أبل السنوي الشهر المقبل.



وحسب ما ذكره حساب MacRumors، على موقع تويتر، الذي اشتهر بنشر تسريبات تتعلق بأجهزة أبل الجديدة، فإن الساعة المرتقبة بحجمين مختلفين.

وقال الساعة ستتوفر بشاشة بحجم 41 ملي، و الطراز الآخر 45 ملي.

وحال صحت هذه التسريبات، فسيكون هذا هو التغيير الثاني في حجم شاشة Apple Watch منذ عام 2018، عندما قدمت آبل شاشة أكبر بنسبة 30% مع Apple Watch Series 4.

كانت قد كشفت لقطات مسربة عن التصميم الرسمي لساعة أبل الذكيةApple Watch Series 7، وذلك خلال توثيق أبل حقوق ملكية التصميم.

ووفق موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أبل، فإن اللقطات جرى تسريبها خلال توثيق أبل لحقوق ملكية تصميم الساعة لدى اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية.

ومن المرتقب وصول ساعة أبل الجديدة للأسواق خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وأوضح الموقع الإلكتروني أن الجيل الجديد من ساعة أبل سيضم مجموعة من الفئات.

وسيتوفر من ساعة أبل Apple Watch Series 7، الجديدة فئات تشمل A2473 و A2474 وA2475 وA2476 وA2477 وA2478.

وكان تقرير سابق لوكالة بلومبرج الأمريكية، ذكر أن ساعة Apple Watch Series 7 ستتميز بإطارات شاشة أنحف، ومعالج أسرع وتتضمن “وظائف النطاق العريض المُحدّثة”.

وتعمل شركة أبل المصنعة لـ آيفون على تطوير نماذج جديدة من ساعتها الذكية Apple Watch، إلى جانب تطوير الميزات الصحية.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة، لتحديث الخط هذا العام مع نموذج Apple Watch Series 7 عن طريق إضافة معالج أسرع واتصال لاسلكي محسّن وشاشة محدثة.

كما تخطط أبل في العام المقبل لتحديث ساعتها الذكية Apple Watch الرئيسية جنبًا إلى جنب مع خليفة Apple Watch SE ذات المستوى الأدنى وإصدار جديد يستهدف الرياضيين.

وكانت الشركة، وفق موقع aitnews ،تهدف في السابق إلى وضع مستشعر درجة حرارة الجسم في نموذج هذا العام، لكن من المرجح الآن أن يتم تضمين ذلك في تحديث 2022.

ومن غير المرجح أن يكون جهاز استشعار السكر في الدم، الذي يساعد مرضى السكر على مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم، جاهزًا للإطلاق التجاري لعدة سنوات أخرى.