أفعى رقطاء تثير الذعر في مستشفى عراقي.. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أفعى داخل أحد مستشفيات مدينة البصرة جنوبي العراق.



وفي الفيديو، تظهر الأفعى التي أثارت حالة من الفزع بين مرتادي المستشفى، بينما يحاول البعض قتلها بأحذيتهم.

وكتب عدنان البيدري، وهو ناشط عراقي، على "تويتر"، أن الأفعى من نوع رقطاء وأنها فاجأت المرضى في مستشفى الموانئ بالبصرة.

​واعتبر معلقون على الفيديو أن وصول الأفعى إلى داخل المستشفى الذي يفترض أن يكون ملاذا للمرضى يكشف عن حالة الإهمال وتردي الخدمات في المستشفيات.

وقال أحد المعلقين متحسرا على أوضاع المستشفيات العراقية، قائلا: "هذا حال مستشفياتنا وإحنا بسنة 2021 لك الله يا عراق".