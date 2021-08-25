لماذا اختفى الميلك شيك من "منيو" ماكدونالدز في بريطانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختفى مشروب "الميلك تشيك" الشهير من فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا، بينما تحدثت الشركة عن "مشكلة" وراء الأمر.



وقالت "ماكدونالدز" إنها توقفت بالفعل عن بيع "الميلك شيك" والمشروبات المعبّأة في زجاجات في غالب مناطق بريطانيا بسبب مشاكل في سلسلة الإمدادات.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة "نواجه، على غرار غالبية بائعي التجزئة، بعض المشاكل راهنا في سلسلة الإمدادات.. والمشروبات المعبأة في زجاجات والميلك شيك مقطوعة راهنا" في فروع في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقال ناطق باسم "ماكدونالدز" إن السلسلة تعمل على حلّ المشكلة "في أسرع وقت ممكن".

والميلك تشيك هو مشروب لبن مخفوق مع نكهات مختلفة في قوام شبه مثلج، وقد نال شهرة كبيرة في بريطانيا والعالم.

وجاء هذا الإعلان بعدما كشفت مجموعة "ناندوز" الجنوب إفريقية الأسبوع الماضي أنه تعذّر عليها توفير ما يكفي من الدجاج، فاضطرت إلى إغلاق حوالى 50 فرعا في بريطانيا بسبب نقص في اليد العاملة لدى المزوّدين وانخفاض عدد سائقي شاحنات نقل البضائع.

وقد تسبب تفشّي وباء كوفيد-19 وتدابير العزل لمن يحتمل أن يكونوا قد خالطوا مصابين بنقص في اليد العاملة لدى بعض منتجي الأغذية.

ويعزى نقص العمّال وسائقي الشاحنات أيضا إلى البريكست الذي قلّص من عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المخوّلين العمل في بريطانيا.

وكانت شركة "كاي اف سي" (كنتاكي) لوجبات الدجاج السريعة قد غرّدت في 11 أغسطس آب أنه من الممكن أن تكون بعض المنتجات غير متوافّرة وبعض الأغلفة مختلفة عن العادة بسبب "اضطرابات".