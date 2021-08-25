محمد بن راشد يشيد بلفتة إنسانية لإنقاذ قطة..ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بلفتة إنسانية في منطقة ديرة بدبي.



وتتمثل اللفتة الإنسانية عندما تكاتف عدد من الأشخاص لإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات بالإمارة، معرباً عن فخره وسعادته بكل مظهر للرحمة في "مدينتنا الجميلة".

ودعا من يعرف هؤلاء المشاركين في إنقاذ القطة إلى أن يدل عليهم ليوجه لهم الشكر.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة نشرها على حسابه على موقع "تويتر": "الراحمون يرحمهم الرحمن.. فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة.. من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم".

وأرفق مع التغريدة فيديو مصوراً لهذه اللفتة الإنسانية، وظهرت فيه القطة عالقة على إحدى الشرفات في بناية، حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية، وقد أمسكوا بقطع قماشية إلى أن قفزت عليها القطة بسلام، من دون أن يصيبها مكروه.