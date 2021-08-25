الحزب الموريتانى الحاكم يقرر الانخراط فى التشاور مع أطراف المشهد السياسى بالبلاد

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، أنه قرر الانخراط النهائي في التشاور الشامل الذي من المتوقع أن يجمع أطراف المشهد السياسي في موريتانيا قريبا.

وقال الحزب في بيان نشر اليوم الأربعاء، في نواكشوط إن القرار اتخذ في اجتماع عقده مكتبه التنفيذي خصصه لمناقشة الحالة السياسية الراهنة في البلاد.

وعبر الحزب الحاكم عن استغرابه، للبيان الصحفي الذي أصدرته أحزاب سياسية معارضة قبل أيام وجهت فيه انتقادات لاذعة لعمل الحكومة وللرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.