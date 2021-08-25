أوبو تعمل على تقنية تقريب بصري مستمر لهواتفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أوبو الصينية أنها تعمل على تطوير تقنية تقريب بصري مستمر، تساعد في التكبير بسلاسة وبدقة كبيرة أثناء التصوير بالهاتف الذكي.



وقد كشفت الشركة المصنعة النقاب عن هذا الابتكار الذي لا يزال في مرحلة الاختبارات المعملية، خلال مؤتمر “أوبو” لتقنيات التصوير المستقبلية الذي أقيم مؤخراً.

تتيح عدسة الزووم البصري المستمر مقاس 85-200 مم تكبيرًا سلسًا للغاية، عبر سبع عدسات مجمعة في ثلاث مجموعات مع مستشعر الأنفاق المغناطيسية المقاومة، لضمان المزيد من الاستقرار والدقة أثناء التصوير. الفكرة هي أن تكون قادرًا على التقاط صور حادة في كل مستوى من مستويات التكبير، بغض النظر عن نوع الهدف، سواء كان صورًا شخصية أو مناظر طبيعية.

مع هذه التقنية الجديدة، تعمل أوبو على كسر الحواجز بين الهواتف الذكية والكاميرات الاحترافية. وأوضحت الشركة المصنعة أيضًا في عرضها التقديمي أن هذه التقنية توفر قدرًا أكبر من الاستقرار وتتجنب المشكلات الشائعة المتمثلة في الارتعاش أو توازن اللون الأبيض غير الدقيق.

وخلال نفس الحدث، قدمت أوبو أيضًا مستشعراً جديدًا، بالإضافة إلى تقنية تثبيت الصورة البصرية خماسية المحاور وكاميرا من الجيل التالي.

يذكر بأن شركة أوبو تعد رابع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم بعد آبل وشاومي وسامسونغ، بحسب موقع “إم إس إن” الإلكتروني.