شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 791 ألفًا و466 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا تسجيل تعافي 511 حالة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 768 ألفًا و699 حالة، بالإضافة لتسجيل 12 وفاة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 10 آلاف و320 وفاة.. مشيرا إلى إجراء 31063 فحصًا، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات منذ بدء الوباء 9 ملايين و62 ألفًا و774 فحصًا.

وفى نفس السياق ، سجّلت ليبيا 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 298 ألفًا و773 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4099 .

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل 9907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ 11 مارس 2020 إلى 602 ألف و526 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 92 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4710 وفيات.

وبلغ عدد الحالات النشطة 50 ألفا و371 حالة من بينهم 4434 حالة تحت الرعاية الطبية.

وتعافى على مدار يوم الأمس 7832 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 538 ألفا و43 حالة.