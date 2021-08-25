شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية العراقية": اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد.

وذكرت "الداخلية" - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن شرطة بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بتأمين مداخل العاصمة، وأثمرت هذه التوجيهات عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بينهم مطلوبون وفق قضايا إرهاب.