شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان يتجول داخل مستشفى فى العراق والزوار يحاولون قتله بالأحذية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر مقطع فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لثعبان يقتحم أحد مستشفيات مدينة البصرة في العراق، وأعادت شبكة "سكاى نيوز" نشر فيديو اقتحام الأفعى للمستشفى ويظهر لحظة دخول الأفعى إلى أحد مستشفيات البصرة وسط قلق من الزوار حول هذه الظاهرة.

وحاول مرتادو المستشفى قتل الأفعى من خلال استخدام الأحذية وسط حالة من الارتباك والخوف، فيما أثار تعليق العاملين في المستشفى عن الحادثة سخط سكان المدينة، حيث اعتبروا الأمر طبيعيا ولا يستوجب التهويل من وجود الثعبان.



محاولة قتل الثعبان





الثعبان داخل المستشفى



وفى واقعة أخرى، رصد مقطع فيديو مذهل لحظة مثيرة لثعبان برأسين اسمه "بن وجيري"، وهو يلتهم فأرين في الوقت نفسه، وفقا لفيديو شاركه براين باركزيك، وهو عاشق للزواحف، إذ نشر الفيديو الذى يُظهر الرأسين أثناء التهام زوج من الفئران النافقة ببطء.

الزواحف ذات الرأسين، هى نتيجة ظاهرة تعرف باسم ثنائية الرأس، والتي تحدث من الانقسام غير الكامل للجنين، وفقا لموقع RT.

وهذه العملية، تؤدى أيضا إلى ظاهرة ولادة توأم ملتصقة لدى البشر، على الرغم من وجود الثعابين والسلاحف بشكل أكثر شيوعا برأسين وجسم واحد، ويُعرف "بن وجيري" بـ"ثعبان الملوك" في كاليفورنيا.

وأظهر الفيديو المذهل كل رأس يلتهم وجبته الخاصة على حدة أثناء عملية التغذية، إلا أن الثعبان لديه جهاز هضمي واحد فقط.