شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار على محافظة «جدة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار متوسطة على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على المملكة، متوقعاً هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وكذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران الرياض والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج.