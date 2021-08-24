شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة توضح الإجراءات الواجب اتخاذها عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها من قبل المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق.

وقالت النيابة أنه يجب أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به، كما يبلغ المحقق المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال.

وأشارت أنه يمكن للمحقق أن يواجه المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود ثم يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها، عليه فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.