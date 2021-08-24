العائدون من كابول إلى القاهرة... شهادات أعضاء البعثة وتفاصيل الأيام الأخيرة في أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - منذ اللحظة الأولى التي تسارعت فيها الأحداث في أفغانستان، سارعت كافة الدول من أجل إجلاء رعاياها من هناك، إلا أن الخارجية المصرية لم تتحدث عن أي تفاصيل بشأن البعثة في أفغانستان، وربما فضلت العمل في صمت.

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أيام صعبة عاشها أعضاء البعثة الأزهرية المصرية في كابول، لكنهم أشادوا بالجهد والدبلوماسية المصرية والتنسيق الدقيق الذي جعلهم لا يشعرون بأي قلق أو خوف طوال تلك الفترة، حسب وصفهم.

حسب شهادات أعضاء البعثة الأزهرية لـ"سبوتنيك"، أنهم قضوا نحو أسبوع داخل مبنى السفارة المصرية بداية من اللحظة الأولى التي دخلت فيها "طالبان" للعاصمة، وأن السفارة وفرت جميع سبل الحياة والأمان لهم.

في الثالث والعشرين من أغسطس/ آب، انطلقت رحلة البعثة من مطار كابول إلى أفغانستان ومن ثم إلى الإمارات وصولا إلى مطار القاهرة.

قبل بداية الرحلة، يصف أعضاء البعثة أصعب اللحظات التي كانت في الوصول إلى المطار والتي استغرقت نحو نصف ساعة، خاصة أن بعض عناصر الحركة كانوا يسيطرون على بعض النقاط في الشوارع المؤدية إلى المطار، إلا أن جهود البعثة المصرية قادتهم بسلام ليلا إلى المطار.

قضت البعثة نحو 10 ساعات في مطار كابول في انتظار الطائرة المصرية، حيث ينتظر الآلاف هناك من الجنسيات الأخرى والأفغان في انتظار وصول الطائرات الخاصة بهم أيضا، إلا أن الترتيبات الجيدة مكنتهم من دخول المطار والانتظار في أحد الأماكن حتى وصول الطائرة المصرية التي أعادتهم إلى مصر.

وضع غير واضح

من ناحيته، قال الشيخ كرم شحات محمد، أحد أعضاء البعثة الأزهرية المصرية في أفغانستان والذي يعمل في كابول منذ العام 2019، إن الوضع في أفغانستان غير واضح المعالم.

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وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يصف شحات الأيام الأخيرة التي قضاها في كابول بالصعبة، حيث قال إنهم ظلوا يقومون بعملهم في داخل المقرات الرسمية حتى دخول طالبان للعاصمة في 15 أغسطس/آب، ولم يعودوا للمقرات بعد هذا التاريخ.

يوضح شحات أن السفارة المصرية في كابول كانت على تواصل مستمر معهم حتى قبل دخول طالبان للعاصمة وفي يوم دخول طالبان للعاصمة طلبت منهم السفارة المصرية عدم الخروج من المنازل، حتى تم التنسيق ونقلوا إلى مقر السفارة بنفس اليوم.

نحو ثمانية أيام قضاها أعضاء البعثة في مقر السفارة المصرية هناك، تكفلت فيها البعثة الدبلوماسية بكافة الوسائل اللازمة للمعيشة، كما وفرت لهم أدوات للتواصل اليومي مع أهلهم في مصر ليطمئنوهم.

ويؤكد أن البعثة الدبلوماسية في كابول أوضحت لهم منذ البداية أنهم يقومون بالتنسيق اللازم من أجل عودتهم إلى مصر، وأنها وفرت كل الاحتياجات اللازمة طوال الفترة التي بقوا فيها داخل مقر السفارة.

مشاهد صعبة

عن مطار كابول والمشهد الذي تتسابق إليه عدسات الكاميرات، يصفه شحات بأنه لا يمكن وصفه بشكل دقيق، حيث يتوافد الآلاف على المطار وفي محيطه لا ربما لا يحملون أي أوراق ولا جوازات، إلا أن همهم الوحيد هو مغادرة أفغانستان.

ويشير إلى أن القوات الأمريكية التي تسيطر على المطار تعاملت معالبعثة المصرية أثناء دخولها المطار بتقدير كامل وبتعامل لائق على درجة عالية، حيث اصطحبوا البعثة إلى أحد الأماكن داخل المطار حتى وصول الطائرة المصرية التي أعادتهم إلى مصر.

الشيخ أسامة سمير، عضو البعثة الأزهرية بمعهد كابول الأزهري المصري، يوضح أن الدولة المصرية قامت بجهود على أعلى المستويات منذ اليوم الأول من أجل إعادتهم إلى مصر.

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يقول سمير في حديثه لـ"سبوتنيك"، عن الأيام التي سبقت دخول طالبان للعاصمة، موضحا أنه لم يكن يتوقع أحد دخول طالبان للعاصمة بهذه السرعة، وكان الجميع يعيش حياته دون قلقل أو توتر كبير.

ويشير إلى أن التقديرات الأمريكية التي كانت تتحدث عن ثلاثة أشهر يمكن لطالبان بعدها الوصول إلى العاصمة، خلقت بعض الطمأنينية في الشارع بالعاصمة، لكن سرعان ما تحول إلى كابوس وحالة فزع.

و يوضح أنه رغم القلق والتوترات التي سبقت دخول طالبان العاصمة، أصر أعضاء البعثة الأزهرية على إتمام مهام عملها على أكمل وجه، من خلال إتمام عملية الامتحانات الأزهرية، والتي انتهت قبل يومين من سيطرة طالبان على العاصمة.

تنسيق البعثة

بشأن تنسيق البعثة المصرية هناك معهم، أوضح أن التنسيق كان منذ فترة طويلة حتى ما قبل دخول حركة طالبان للعاصمة، حيث كانت البعثة المصرية تنسق معهم بشكل كامل خلال تحركاتهم.

مع اللحظات الأولى لإعلان وصول طالبان للعاصمة، تواصلت الجهات المعنية بالسفارة ومن ثم قامت بنقل البعثة الأزهرية بشكل كامل.

يشير الشيخ الأزهري إلى أن الشعب الأفغاني يتميز بالطيبة والود، حيث حرص الطلاب وزملاؤهم على التواصل مع البعثة للاطمئنان عليهم طوال الفترة التي بقوا فيها هناك حتى عودتهم إلى مصر.

ويؤكد أن الآلاف يتدافعون على المطار بهدف الخروج من أفغانستان، وأنهم يقيمون في العراء على أمل الخروج من الدولة إلى أي بلد أخر.