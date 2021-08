العائدون من كابول إلى القاهرة... شهادات أعضاء البعثة وتفاصيل الأيام الأخيرة في أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - منذ اللحظة الأولى التي تسارعت فيها الأحداث في أفغانستان، سارعت كافة الدول من أجل إجلاء رعاياها من هناك، إلا أن الخارجية المصرية لم تتحدث عن أي تفاصيل بشأن البعثة في أفغانستان، وربما فضلت العمل في صمت.

أيام صعبة عاشها أعضاء البعثة الأزهرية المصرية في كابول، لكنهم أشادوا بالجهد والدبلوماسية المصرية والتنسيق الدقيق الذي جعلهم لا يشعرون بأي قلق أو خوف طوال تلك الفترة، حسب وصفهم.

حسب شهادات أعضاء البعثة الأزهرية لـ"سبوتنيك"، أنهم قضوا نحو أسبوع داخل مبنى السفارة المصرية بداية من اللحظة الأولى التي دخلت فيها "طالبان" للعاصمة، وأن السفارة وفرت جميع سبل الحياة والأمان لهم.

في الثالث والعشرين من أغسطس/ آب، انطلقت رحلة البعثة من مطار كابول إلى أفغانستان ومن ثم إلى الإمارات وصولا إلى مطار القاهرة.

قبل بداية الرحلة، يصف أعضاء البعثة أصعب اللحظات التي كانت في الوصول إلى المطار والتي استغرقت نحو نصف ساعة، خاصة أن بعض عناصر الحركة كانوا يسيطرون على بعض النقاط في الشوارع المؤدية إلى المطار، إلا أن جهود البعثة المصرية قادتهم بسلام ليلا إلى المطار.

وضع غير واضح

من ناحيته، قال الشيخ كرم شحات محمد، أحد أعضاء البعثة الأزهرية المصرية في أفغانستان والذي يعمل في كابول منذ العام 2019، إن الوضع في أفغانستان غير واضح المعالم.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يصف شحات الأيام الأخيرة التي قضاها في كابول بالصعبة، حيث قال إنهم ظلوا يقومون بعملهم في داخل المقرات الرسمية حتى دخول طالبان للعاصمة في 15 أغسطس/آب، ولم يعودوا للمقرات بعد هذا التاريخ.

يوضح شحات أن السفارة المصرية في كابول كانت على تواصل مستمر معهم حتى قبل دخول طالبان للعاصمة وفي يوم دخول طالبان للعاصمة طلبت منهم السفارة المصرية عدم الخروج من المنازل، حتى تم التنسيق ونقلوا إلى مقر السفارة بنفس اليوم.

نحو ثمانية أيام قضاها أعضاء البعثة في مقر السفارة المصرية هناك، تكفلت فيها البعثة الدبلوماسية بكافة الوسائل اللازمة للمعيشة، كما وفرت لهم أدوات للتواصل اليومي مع أهلهم في مصر ليطمئنوهم.

ويؤكد أن البعثة الدبلوماسية في كابول أوضحت لهم منذ البداية أنهم يقومون بالتنسيق اللازم من أجل عودتهم إلى مصر، وأنها وفرت كل الاحتياجات اللازمة طوال الفترة التي بقوا فيها داخل مقر السفارة.

مشاهد صعبة

عن مطار كابول والمشهد الذي تتسابق إليه عدسات الكاميرات، يصفه شحات بأنه لا يمكن وصفه بشكل دقيق، حيث يتوافد الآلاف على المطار وفي محيطه لا ربما لا يحملون أي أوراق ولا جوازات، إلا أن همهم الوحيد هو مغادرة أفغانستان.

الشيخ أسامة سمير، عضو البعثة الأزهرية بمعهد كابول الأزهري المصري، يوضح أن الدولة المصرية قامت بجهود على أعلى المستويات منذ اليوم الأول من أجل إعادتهم إلى مصر.

