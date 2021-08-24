مصر... تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة أرصدة عملاء البنوك

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تمكنت من ضبط 5 من عناصر التشكيل الذي تمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، الخاصة بعدد من المواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وأوضحت وزارة الداخلية أن التشكيل يضم 7 متهمين تورطوا في 40 واقعة في 3 محافظات هي الجيزة والمنيا وقنا.

وذكر بيان الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغات تفيد بتعرض مواطنين لوقائع احتيال بعد الحصول على بياناتهم الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وكشفت تحريات الإدارة أن التشكيل نجح في الوصول لبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الاتصـال هـاتفيا بعدد من المواطنين مع انتحال صفات موظفي خدمة عملاء البنوك.

وأوهم عناصر التشكيل المجني عليهم بأنهم فازوا بجوائز مالية وطلبوا منهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم.

وبعد الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، قام عناصر التشكيل بإجراء عمليات تحويل لأرصدتهم.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أجهزة الأمن في المحافظات المذكورة، تم إلقاء القبض على 5 من عناصر التشكيل العصابي.