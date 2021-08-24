شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أهداف برنامج «اللياقة» لفحص الأطفال للالتحاق بالصف الأول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة للتأكد من فحص الأطفال للالتحاق بالصف الأول الابتدائي (اللياقة) ، لمساعدتهم في رفع مستوى تحصيلهم العلمي.

وبرنامج “اللياقة” هو برنامج فحوصات طبية تجرى للطلبة المستجدين قبل دخولهم للمدرسة لاكتشاف المشكلات الصحية التي قد تعوق دون انتظامهم في التعليم العام.

ويهدف البرنامج إلى الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية، أو المزمنة، أو الإعاقة والتي يمكن أن تتعارض مع انتظام الطالب في التعليم العام.

كما يهدف البرنامج إلى التأكد من استكمال التطعيمات الأساسية وفق جدول التطعيمات الوطني، وكذلك تقديم التوعية الصحية.