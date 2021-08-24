شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: السماح لطلاب المتوسطة والثانوية بإدخال الجوالات للمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن السماح لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك الإجراء للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق توكلنا، مؤكدةأنه على الطلاب والطالبات عدم استخدام هواتفهم الذكية داخل الفصول أو بشكل خاطئ حتى لا يتعرضوا للعقوبات وفقا للتعاميم المنظمة- بحسب صحيفة “الوطن”- .

وكانت الوزارة قد اعتمدت الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية (الإصدار الأول) للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة “وقاية” يوم الجمعة الماضي 12/ 1/ 1443هـ.