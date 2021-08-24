السعودية... التعليم تعلن ضوابط تشغيل المدارس في العام الدراسي الجديد

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، الضوابط العامة لتشغيل المدارس، والتي بدأتها بضرورة الالتزام بالضوابط والاحترازات والبروتوكولات الصحية المطلوبة من وزارة الصحة السعودية.

وشددت الوزارة على وجوب تلقي الطالب فوق 12 عاما الجرعتين، وذلك بالتوازي مع متابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها، فضلا عن تخصيص غرف للعزل، مع استبعاد الأنشطة الصيفية وغير الصيفية التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، وهو ما يعني بدوره تنظيم الدخول والخروج بهدف ضمان هذا التباعد.

ودعت وزارة التعليم السعودية إلى ضرورة وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات، مع تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلبة وبعد خروجهم، بشكل يومي، على أن يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، في حال وجود إصابة أو اشتباه في إصابة والتحول للتعليم عن بعد.

وطالبت الوزارة السعودية بتعليق الدراسة في أي مدرسة، حال رصد حالتين أو أكثر مصابة بالفيروس، في فصول مختلفة والتحول للتعليم عن بعد.

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