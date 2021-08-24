شاهد.. هطول أمطار رعدية على «الشفا» بالطائف (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار متوسطة على الشفا بمحافظة “الطائف” بمنطقة مكة المكرمة. ويوضح المقطع المتداول هطول أمطار رعدية على أحد الطرق الرئيسية بمركز الشفا. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية).

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