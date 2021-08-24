- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 158 مركبة «بنتلي» لخلل برمجي قد يؤدي لإصابة الراكب الخلفي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة “التجارة”، عن استدعاء 158 مركبة “من نوع بنتلي” Continental GT / Continental GT Convertible”، 2018 – 2021.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن الاستدعاء بسب وجود خلل في برمجة نظام ضبط المقعد الأمامي، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي حال تحرك المقعد.
و دعت ” التجارة” إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي 158 مركبة «بنتلي» لخلل برمجي قد يؤدي لإصابة الراكب الخلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.