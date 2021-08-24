شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 158 مركبة «بنتلي» لخلل برمجي قد يؤدي لإصابة الراكب الخلفي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة “التجارة”، عن استدعاء 158 مركبة “من نوع بنتلي” Continental GT / Continental GT Convertible”، 2018 – 2021.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن الاستدعاء بسب وجود خلل في برمجة نظام ضبط المقعد الأمامي، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي حال تحرك المقعد.

و دعت ” التجارة” إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.