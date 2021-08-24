الإرياني: تصريحات عبد اللهيان عن اتباع أسلوب قاسم سليماني عدائية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الإرياني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الاثنين، أكد من خلالها أن تصريحات عبد اللهيان حول اتباع سياسة سليماني، ودعم الميليشيات الطائفية في المنطقة، أحد برامجه الرئيسية، تعد بمثابة مؤشر خطير على توجهات النظام الإيراني الجديد.

وشدد الإرياني على أن تلك التوجهات الجديدة هي تصعيد للسياسات العدائية الإيرانية وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، موضحا أن النظام الإيراني تبنى طيلة 4 عقود، عقيدة تصدير الفوضى والإرهاب، وإنشاء وتمويل الميليشيات الطائفية، بدعوى نشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة العربية.

وأشار الوزير اليمني بأن شعبه دفع ثمنا باهظا للتدخلات الإيرانية وإدارتها لانقلاب الحوثي على الدولة، والحرب التي خلفها، وهو ما راح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى، وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة، وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.

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