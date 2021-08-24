شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداءً من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، أن بلاده قررت قطع علاقتها مع المغرب بداية من اليوم.

وقال لعمامرة فى مؤتمر صحفي، إن السلطات المغربية "منحت موطئ قدم لقوات عسكرية أجنبية فى المنطقة المغاربية"، واعتبر أن "تحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة ضد دولة جارة يشكل عملاً خطيراً وغير مسؤول، وينتهك المادة 5 من معاهدة حسن الجوار المبرمة بين البلدين".

وأضاف وزير الخارجية، أن "الأعمال العدائية للمغرب تشمل التعاون مع منظمتى (ماك) و(رشاد) الإرهابيتين فى الجزائر".

وتابع: "الجزائر ترفض التدخل فى الشؤون الداخلية للملكة المغربية مهما كانت الظروف، خصوصاً خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة، هددت استقرار وأمن المملكة المغربية، ومن جانبها تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حرباً واسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها".