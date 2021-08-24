اخبار الخليج

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (36) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (16) مواطنًا و(20) مقيمًا، من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1120) رأسًا من الإبل و(660) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا