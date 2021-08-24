اخبار الخليج

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية ؛ فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا