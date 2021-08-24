شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من «الدفاع المدني» لسكان المدينة: أتربة مثارة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهاً مهماً لسكان منطقة المدينة المنورة ، توقعت فيه نشاطاً للأتربة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتوقعت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن تكون محافظة ينبع من أكثر المحافظات تأثراً بالحالة الجوية.

وأوضحت أن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.