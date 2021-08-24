شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس : أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم ، عن نتائج القبول الإلحاقي للمرشحين والمرشحات ، وترقية الرغبات لعدد من الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1443هـ ، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بالمدينة المنورة ، وفروعها في ينبع وبدر والعلا ، والحناكية وخيبر ومهد الذهب . ودعت الجامعة الراغبين بالاطلاع على نتائج القبول عبر الرابط التالي :هنا.

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