"فيفا" يضرب موعدا لمباراة سوريا وإيران

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف عن مواعيد اليوم الأول للقاءات تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، والمقامة في قطر.

وأكد "فيفا" أن المنتخب السوري سيواجه نظيره الإيراني، يوم الخميس بعد المقبل، والموافق الثاني من شهر سبتمبر/أيلول، عند الساعة 20:30 على ملعب آزادي الإيراني.

يشار إلى أن المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية تضم إلى جانب سوريا وإيران، كلا من الإمارات وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان، فيما تضم المجموعة الثانية من التصفيات نفسها، كلا من اليابان والسعودية والصين وعمان وأستراليا وفيتنام.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022، فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وكانت قائمة منتخب سوريا قد شهدت عودة المهاجم، عمر خربين، وحضور المصاب، عمر السومة، حيث نشر الاتحاد السوري لكرة القدم قائمة الفريق، والتي ضمت 43 لاعبا، على رأسهم عمر السومة، نجم نادي الأهلي السعودي.

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