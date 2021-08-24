عمان تتألق في لقاء السنغال وتودع البطولة بأداء مشرف

دبي - محمود عبدالرازق - واختتم المنتخب العماني مشاركته في البطولة بحصد ثلاث نقاط على حساب المنتخب السنغالي، وانتهى الربع الأول من اللقاء بهدف نظيف للمنتخب العماني، ليواصل المنتخب العربي تقدمه في الربع الثاني بتسجيله للهدف الثاني، ليشهد الربع الثالث عودة السنغال بتسجيل هدف وتقليص الفارق مع بداية الربع.

واستطاع المنتخب العماني حسم النتيجة لصالحه بتسجيل الهدف الثالث، وقبل النهاية بدقيقة سجل المنتخب هدفه، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب العماني.

وفي لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، تحدث قائد الفريق العماني، خالد لعريمي، عن أداء المنتخب في البطولة بشكل عام، قائلا: "لم يحالفنا الحظ في البطولة وتحديدا في أول لقاءين، كما لعب الطرد الذي تعرضنا له في مباراة الافتتاح دورا كبيرا".

وأضاف قائد الفريق: "الفريق كان جاهزا بدنيا وتكتيكيا، إلا أن الحظ لعب دورا في تغيير نتائج المباريات، فعندما كنّا نريد أن نزيد الفارق بعد تسجيلنا لأي هدف كنا نتلقى هدف، بالإضافة لوجود منتخبات قوية في مجموعتنا كبطل العالم البرتغال والسنغال والأورغواي".

وحول اللقاء الأخير أمام السنغال، قال لعريمي: "دخلنا اللقاء محضرين جسديا ونفسيا دون أي ضغوطات وهدفنا الاستمتاع باللقاء وإمتاع الجمهور الحاضر".

هذا وتستضيف العاصمة الروسية، موسكو، بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الفترة الممتدة من 19 أغسطس/ آب ولغاية 29 من الشهر نفسه.

ويتنافس 16 منتخبا، وزعوا على 4 مجموعات، وتشهد البطولة مشاركة عربية ممثلة بمنتخبي سلطنة عمان والإمارات في البطولة، ويلعب المنتخب العماني في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات البرتغال، السنغال والأورغواي، فيما تضم مجموعة المنتخب الإماراتي الثانية، منتخبات تاهيتي، إسبانيا وموزامبيق.