حسين يؤكد رغبة بغداد توسيع العلاقات مع روسيا ويوضح حقيقية شراء "إس 400"

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان لروسيا دورا في مسألة إجلاء اللاجئين العراقيين من حدود بيلاروسيا: "هذا ما نتمناه وسوف أطرح مع بعض المسؤولين الروس هذه المسألة، لأن هذه المسألة خطرة وتؤثر على الوضع الأمني العراقي وعلى العلاقات بين الجانب العراقي والاتحاد الأوروبي. فإذا قدّمت روسيا المساعدة فأهلا وسهلا بها، وأنا سأطرح هذا الأمر".

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وأوضح حسين أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات تجاه شبكات تهريب البشر من العراق إلى بيلاروسيا ومنها إلى ليتوانيا، مضيفا: "نحن بدأنا التواصل مع ليتوانيا على أعلى المستويات، والآن هناك لجنة من الجانب العراقي في ليتوانيا واللجان مستمرة ونحل مشكلة العراقيين ولكن مسألة التهريب مستمرة، وسوف نتخذ أشد الإجراءات ضد المهربين سواء كانوا في العراق أم خارجه".

وحول الأنباء التي تحدثت عن شراء بغداد منظومة "إس 400"، وضح وزير الخارجية العراقي، قائلا: "هذا غير صحيح ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".

وقال حسين ردا على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاقيات خلال زيارته الحالية إلى موسكو: "نحتاج إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، سوف نتباحث وسوف نصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين، فالجانب الروسي له خبرة في العراق، ولكن الخبرة كانت محصورة في الجانب العسكري والأمني والجانب النفطي، والآن نحن نريد توسيع هذه الجوانب من العسكري الأمني النفطي إلى جوانب أخرى".

وحول شراء بغداد منظومة "إس 400" من روسيا، قال حسين: "بالنسبة لموضوع شراء (إس 400) هذا أمر غير صحيح كان يتداول قبل عشر سنوات أو قبل ثمانية سنوات، ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".