وزير خارجية العراق: نريد توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل جوانب عدة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاقيات خلال زيارته الحالية إلى موسكو: "نحتاج إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، سوف نتباحث وسوف نصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين".

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service