وزير خارجية العراق: نريد توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل جوانب عدة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاقيات خلال زيارته الحالية إلى موسكو: "نحتاج إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، سوف نتباحث وسوف نصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين".

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service

وتابع: "فالجانب الروسي له خبرة في العراق، ولكن الخبرة كانت محصورة في الجانب العسكري والأمني والجانب النفطي، والآن نحن نريد توسيع هذه الجوانب من العسكري الأمني النفطي إلى جوانب أخرى".

وحول شراء بغداد منظومة "إس 400" من روسيا، قال حسين: "بالنسبة لموضوع شراء إس 400 هذا أمر غير صحيح كان يتداول قبل عشر سنوات أو قبل ثمانية سنوات، ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".