القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا جويا مشتركا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية في "تويتر": "نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا مشتركا، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000، الرافال،F - 16 ‎‏) المصرية‎".

​وأضاف: "تضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، ‏وذلك باشتراك طائرة التموين في الجو، الفرنسية من طراز (MRTT)‏".

ولفت البيان إلى أن هذه "التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ‏والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية ‏والعملياتية‎."‎

وفي مايو/ آيار الماضي، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا فى نطاق الأسطول الجنوبي، كما نفذت عناصر القوات الجوية للدولتين التدريب المشترك "رمسيس ـــ 2021" في إحدى القواعد الجوية المصرية.