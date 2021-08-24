العراق يعلن جاهزيته لمحاربة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حسين ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، عما إذا كانت بغداد مستعدة لانسحاب الجيش الامريكي:

"فيما يتعلق بقضية الإرهاب، العراق جاهز تماما (للقتال)".

وأشار الوزير العراقي إلى أن الأجهزة الأمنية في البلاد لديها معلومات كافية عن الإرهابيين ولديها خبرة واسعة في محاربتهم.

وأضاف: "نشهد بعض الحركة (تفعيل الخلايا النائمة) ولكن بشكل عام هذا النشاط لا يشكل تهديدا للمجتمع العراقي".

وفي حديثه عن إمكانية الاحتفاظ بفرقة محدودة من الجيش الأمريكي في العراق، أوضح الوزير أن "هناك اتفاق واضح على انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية".

وأكد:

"لكن ما زالت هناك وحدات تساعد الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية في كل الاتجاهات من تدريب ومفاوضات وتبادل للمعلومات... وفي هذا السياق سيستمر العمل لكن الوحدات القتالية ستنسحب بنهاية العام الجاري".