"أوبر" ترفع أسعار رحلاتها في مصر بسبب أسعار الوقود الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وبررت الشركة فى بيان أرسلته لعملائها عبر البريد الإلكتروني أسباب رفعها أسعار رحلاتها، قائلة: "نحن حريصون جدا على تقديم أفضل تجربة لك على منصتنا، ومن أجل القيام بذلك، كان علينا مراجعة أسعار الأجرة لدينا مع تعديل طفيف في ضوء أسعار الوقود الجديدة لضمان استمرار حصول السائقين على أرباح مستدامة مع ضمان أن الملايين من العملاء يمكنهم الاستمرار في التنقل حول المدن بأمان وبتكلفة معقولة".

© AP Photo / Hasan Jamali

وأشارت إلى أن تعريفة فتحة العداد في خدمة "أوبر إكس" زادت 50 قرشا، لترتفع من 7.50 جنيه إلى 8 جنيهات، بينما زاد سعر كيلو المتر الواحد 20 قرشا، ليصبح 3.05 قرش بعدما كان 2.85 قرش، أما سعر دقيقة الانتظار فأصبح 45 قرشا بدلا من 42 قرشا، كما أنها رفعت السعر الأدني لرحلة "أوبر إكس" من 12 إلى 13 جنيها.

كذلك ارتفعت تعريفة فتح العداد في خدمة "أوبر سيليكت" ما يقرب جنيها، لتصبح 13.50 جنيه بدلا من 12.50 جنيه، وارتفع سعر الكيلومتر الواحد 29 قرشا، ليصبح 4.44 جنيه بدلا من 4.15 جنيه، أصبح سعر دقيقة الانتظار 73 قرشا بدلا من 68 قرشا، ارتفع الحد الأدنى للرحلة جنيها ليصبح 18 جنيها بدلا من 17 جنيها.

أما بالنسبة لرحلات سيارات التاكسي التابعة لـ"أوبر"، فقد ارتفعت تعريفة فتح العداد 50 قرشا، لتصبح 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، بينما زاد سعر الكيلومتر الواحد 18 قرشا، ليصبح 2.78 قرش بدلا من 2.60 قرش، وأصبح سعر دقيقة الانتظار 43 قرش بدلا من 40 قرش، وارتفع الحد الأدنى للرحلة جنيها واحدا ليصبح 13 جنيها بدلا من 12 جنيها.

وشملت الزيادة في أسعار "أوبر مصر" خدمة "أوبر كومفورت"، لتصبح تعريفة فتح العداد 11.80 جنيه بدلا من 11 جنيها، وزاد سعر الكيلو متر الواحد 30 قرشا ليصبح 4.30 جنيه بدلا من 4 جنيهات، وأصبح سعر دقيقة الانتظار 67 قرشا بدلا من 63 قرشا، وارتفع الحد الأدنى للرحلة 18 جنيها بدلا من 17 جنيها.

وقررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية في مصر في شهر يوليو/ تموز الماضي زيادة أسعار البنزين 80 و92، مع ثبات سعر السولار.

وتأتي التوصية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، اعتبارا من شهر يوليو ـ أيلول/سبتمبر 2021، بحيث يتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم، كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و9 جنيه للتر البنزين 95، و8 جنيهات للتر البنزين 92، أي بزيادة سعر البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، على أن يتم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد.

وتأتي توصيات لجنة التسعير في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، خاصة التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وهو نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.