لقطة غريبة خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الكويت تثير التساؤلات... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأثارت صورة تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لشخص جلس بين الكاظمي والغانم، وكأنه مترجم بينهما.

من جانبها، علقت شبكة "روداو" العراقية، قائلة: "ترى ما هو عمل الرجل الذي يتوسط رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هل يستعين الغانم بمترجم؟".

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن "جدول أعمال زيارته للكويت صفحات مفتوحة من القلب إلى القلب".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "معالجة الملفات وفق القواعد القانونية والأخوية التي ترعى مصالح الطرفين، لإحقاق الحقوق ولإزالة أي معوقات من درب التعاون، هو المقصد الأهم".

من جهته، رحّب أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب البيان، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له في الكويت، معربًا عن "تمنياته بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وأكد أن الكويت ستظل مساندًا للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من التحديات، والمشاركة في تذليل العقبات؛ من أجل تعزيز أفضل العلاقات، وبما يضمن مصالح شعبي البلدين".

وأكد الكاظمي قبيل مغادرته بغداد، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي، أن "الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة"، موضحا أن "الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".