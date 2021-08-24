شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الجزائر تقرر تعديل الحجر المنزلى الجزئى فى إطار مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تعديل توقيت الحجر المنزلي الجزئي، ليصبح من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الحكومة في بيان "عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي، من الساعة العاشرة ليلا لغاية الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ويطبق على الولايات المعنية بالحجر".

وأوضحت أنه "سيتم رفع إجراء غلق فضاءات الترفيه والتسلية وأماكن النزهة والشواطئ، مع الإبقاء على التدابير الصارمة للوقاية"، مشيرة إلى أن هذه التدابير، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وذكرت الحكومة بما يمثله انتقال سلالة "دلتا" من فيروس كورونا من خطر كبير، داعية المواطنين إلى مواصلة التقيد الصارم بتدابير الوقاية وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والموجهة لمختلف النشاطات الإقتصادية والتجارية والاجتماعية.