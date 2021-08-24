شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح للمقيمين بدخول المملكة مباشرة شرط تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت المملكة العربية السعودية تعليق القدوم المباشر إليها من الدول المُعلق القدوم منها بالنسبة للمقيمين فى المملكة الذين تلقوا جرعتي ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل ⁧‫الإجراءات الإحترازية‬⁩ المعتمدة، وفق بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة.

يأتى هذا تزامنا مع استئناف استقبال المعتمرين من خارج الممكلة، بعد تعليق دام عامين بسبب جائحة كوورنا، حيث استقبل المسجد النبوي بالمدينة المنورة مؤخرا أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، وحرص مسئولو وكالة شئون المسجد النبوي استقبال الزائرين بماء زمزم و توزيع الورود والهدايا عليهم.

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي ، حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان ومنعا لانتشار فيروس كورونا.