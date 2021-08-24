شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عناصر من حركة الشباب فى غارة جوية للجيش الصومالى وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات المسلحة الوطنية الصومالية، بالتعاون مع القوات الصديقة، غارة جوية، اليوم الثلاثاء، فى منطقة "عمارة" بجنوب إقليم "مدغ" وسط البلاد، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم: إن العملية العسكرية ضد الإرهابيين قد حققت الهدف المنشود دون تعرض المدنيين لأي أذى خلال الهجوم. ويعد هذا القصف الجوي هو الثالث من نوعه في غضون شهرين، بالنسبة لهذه المناطق التي يتواجد فيها عناصر الشباب الإرهابية. وفي السياق ذاته، تصدى الجيش الوطني الصومالي، صباح اليوم، لهجوم شنته عناصر الشباب على قاعدة عسكرية للقوات المسلحة في منطقة "عمارة" بإقليم "مدغ" بولاية "غلمدغ" الإقليمية. وقال ضباط في فرقة 21 بالجيش الوطني - وفقا للوكالة الصومالية - إنهم اعترضوا محاولة العناصر الإرهابية، حيث أوقعوا خسائر فادحة ضد الميليشيا.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن القوات الحكومية صدت الهجوم الذي استهدف القاعدة التي استخدمت لشن عمليات عسكرية تهدف إلى طرد حركة الشباب من المحافظة الوسطى بأكملها.

ووفقا لمسؤولين أمنيين محليين، فقد وقع قتال عنيف بين الجانبين في موقع الجيش الوطني الصومالي الواقع في قرية العمارة التي استعادها الجيش الصومالي إلى جانب القوات الإقليمية في غلمدغ الشهر الماضي.

وقال الجيش الصومالي أنه أوقع خسائر لا يمكن تعويضها بحركة الشباب، وتعهد بعرض عدد المقاتلين الذين قتلوا وجرحوا خلال المعركة في منطقة "عمّارة".