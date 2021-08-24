شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس الرئاسى الليبى يؤكد ضرورة العمل على الاتفاق على قانون للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عضو المجلس الرئاسي الليبى "عبد الله اللافي"، صباح اليوم الثلاثاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يان كوبيش"، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، على جميع الأصعدة، لاسيما السياسية والأمنية والعسكرية، التي تساهم في تحقيق الاستقرار.

وأكد المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسي الليبى، أنه خلال اللقاء استعراض عديد المقترحات والبرامج التي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الاستقرار خلال هذه المرحلة، ومنها وضع الدول الداعمة لمؤتمر برلين، في صورة الأوضاع في ليبيا، ومطالبتها استمرار دعمها، من خلال عقد مؤتمر يضم جميع الأطراف الليبية.

وأكد عبد الله اللافي، ضرورة العمل على أهمية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانون للانتخابات، في أقرب وقت، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، الذي يرى في إجراء الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد.

من جهته، أشاد المبعوث الأممي، بجهود المجلس الرئاسي الليبي في توحيد مؤسسات الدولة، وافتتاح الطريق الساحلي من خلال اللجنة العسكرية المشتركة(5+5)، وتبادل الموقوفين من الطرفين، مؤكداً دعم البعثة لمعالجة ملفات حاسمة، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لخلق الثقة بين كل أطراف النزاع.