شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى بالكويت يوجه باستئناف الرحلات التجارية مع مصر و5 دول أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، قالت فيه أنه بناء على قرار مجلس الوزراء في دولة الكويت والسلطات الصحية، يرجى الالتزام بإعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند - مصر - بنغلاديش - باكستان - سريلانكا - نيبال) مع الالتزام بالضوابط الصحية الخاصة المتعلقة بذلك، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وكشفت مصادر مطلعة وفق الصحيفة الكويتية، أن موعد انطلاق أول رحلتين تجاريتين مباشرة تقل الركاب بين الكويت ومصر قيد التنفيذ، وسيكون فور إنجاز الإجراءات الاعتيادية، موضحة أن الإعداد والتجهيز للإجراءات التي تتطلبها الرحلات الجوية في المطارات قيد التنفيذ بعد أن تمت الموافقات الأساسية المطلوبة بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن ذلك يسرى أيضا على الدول الأخرى الواردة في القرار وهي الهند وبنغلاديش والنيبال وسريلانكا وباكستان. وذكرت المصادر أن السعة التشغيلية لمطار الكويت ستبقى عند 7500 راكب حتى إشعار آخر، حيث لم يناقش مجلس الوزراء طلب الإدارة العامة للطيران المدني زيادة السعة التشغيلية في اجتماعه الاعتيادي أمس.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد قرر في اجتماع استثنائى، الأربعاء الماضى، إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، مؤكدا أن إعادة تسيير الرحلات مع تلك الدول يأتي مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وكانت الكويت أعلنت عن إجراءتها الجديدة المتعلقة بالسفر في إطار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.