شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تعلیق القدوم المباشر للمملكة من الدول المعلق القدوم منها بهذه الشروط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخارجية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون القنصلية، عن صدور موافقة الجهة المختصة على رفع تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وفقاً لصحيفة “اليوم”.
وكان سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، قد صرح لوسائل إعلامية بأن تعليمات قد صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للقادمين المقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إليها بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
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