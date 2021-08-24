شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار رعدية على وادي الريم بـ«رجال ألمع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار متوسطة على وادي الريم . ويوضح المقطع المتداول هطول أمطار رعدية على الوادي الكائن بمحافظة رجال ألمع، في منطقة عسير. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية).

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