الجيش التونسي: إيقاف 52 سوريا حاولوا اجتياز الحدود خلسة

دبي - محمود عبدالرازق - وبجسب موقع قناة "نسمة" التونسية، تمكنت الوحدات العسكرية العاملة في قطاع ''رمادة''، فجر أمس الاثنين، في جهة ''المرتبة'' من توقيف 25 شخصا من جنسية سورية من بينهم امرأة.

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وأشار الموقع إلى أن الوحدات العسكرية تمكنت في عملية ثانية، ليلة البارحة، من توقيف 27 سوريا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلا، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني.

ولفت إلى أنه تم تسليم الموقوفين إلى وحدات الحرس الحدودي في المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.