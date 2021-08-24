بشرى من الأرصاد للمواطنين والمقيمين.. انخفاض الحرارة وتحسن الأجواء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال مدير الإنذار المبكر بالمركز الوطني للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني، من المتوقع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء في المملكة، بداية من مساء اليوم الثلاثاء خاصة على شمال المملكة.
وتوقع “الزهراني” هطول أمطار وسحب رعدية وتدني في الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير، مبينا أنه متوقع تحرك السحب نحو الغرب وتأثيرها على بعض المناطق هناك، وكذلك انتشار الرياح السطحية على سواحل منطقة المدينة المنورة وتكون مثيرة للأتربة والغبار، مشيرا إلى أن الحالة المطرية مستمرة إلى بداية الأسبوع المقبل.
وحول درجات الحرارة لفت الزهراني إلى أنها مازالت درجات الحرارة حول المعدل حيث تتراوح في الشرقية ما بين 45 – 47 مئوية، وفي الراض من 40 – 43 مئوية.
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