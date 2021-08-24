باحثون يكشفون عن روبوتات متناهية الصغر لحقن الجرعات الدوائية داخل الجهاز العصبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة روبوتات متناهية الصغر يتم حقنها داخل الجسم مع التحكم بها عن طريق المجالات المغناطيسية، وتستطيع توصيل الجرعات الدوائية بشكل مباشر إلى الجهاز العصبي المركزي للانسان.



ويقول فريق الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "فرونتير إن روبوتكس أند إيه.إل" إن هذه الروبوتات التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة "واينبرج ميديكال فيزيكس" المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية ومقرها في الولايات المتحدة وأطلقوا عليها اسم "مانياكس" يمكنها التحرك داخل الجسم ضد تيارات السوائل واختراق الأنسجة العصبية للوصول إلى أماكن محددة لتوصيل الجرعات الدوائية.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن لامار ماير المسؤول بشركة واينبرج ميديكال فيزيكس قوله إن "توصيل الجرعات الدوائية عن طريق العقاقير أو الحقن ربما يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم ليس لها علاقة بالمرض، ولكن توصيل الجرعة إلى الجزء المصاب بالتحديد يقلل الأضرار الجانبية ويزيد من فعالية الدواء".

وأكد فريق الدراسة أن استخدام المجالات المغناطيسية لتوجيه الروبوتات الصغيرة من خارج الجسم يعتبر وسيلة فعالة كما أنها لا تؤثر على أنسجة الجسم بأي شكل من الأشكال، وأوضحوا أن الروبوتات الصغيرة تحتوي داخلها على قضبان مغناطيسية صغيرة بحيث يمكنها أن تتجاوب مع المجالات المغناطيسية الخارجية.

واختبر الباحثون قدرة الروبوتات على التحرك داخل الانسجة الحية وكذلك إمكانياتها فيما يتعلق بتسلق المنحدرات والمرتفعات التي قد تواجهها داخل جسم الانسان، حيث قاموا بتحريكها داخل أمخاخ فئران أو نخاعها الشوكي لقياس قدرتها على اختراق الأنسجة دون الإضرار بها.

ويقول الباحث ديفيد كاباليري من جامعة بوردو الأمريكية إن "هذه التجربة مازالت في مراحلها الأولية، ولكننا نعتقد أنها أثبتت أن الروبوتات متناهية الصغر أمامها آفاق واسعة من حيث إمكانية استخدامها لتوصيل جرعات الدواء لعلاج أمراض الجهاز العصبي للانسان".